Зеленский: Министр обороны Резников будет отправлен в отставку

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку главу Министерства обороны страны Алексея Резникова, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова

На этот пост он предложил кандидатуру главы фонда госимущества Рустема Умерова. Как отметил лидер Украины, военное ведомство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Зеленский указал, что ожидает от парламента поддержки кандидатуры Умерова.

Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН. Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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