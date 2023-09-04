На этот пост он предложил кандидатуру главы фонда госимущества Рустема Умерова. Как отметил лидер Украины, военное ведомство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Зеленский указал, что ожидает от парламента поддержки кандидатуры Умерова.

Уход министра обороны Украины Алексея Резникова в отставку может быть связан с его личным желанием, участием в коррупционных схемах и необдуманными заявлениями, предположил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью НСН. Также он отметил, что кадровая перестановка может быть связана с подготовкой к президентским выборам.

