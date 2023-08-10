СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова

По информации издания, на должность Резникова претендуют несколько кандидатов. Среди них министры инфраструктуры Александр Кубаков и стратегических отраслей Александр Камышин.

Отмечается, что Резников может стать послом Украины в Великобритании.

В интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда признал неспособность украинской армии провести успешное контрнаступление. Он указал не нехватку у Киева оружия, сообщает «Радиоточка НСН».

