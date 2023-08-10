СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова
Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источник.
По информации издания, на должность Резникова претендуют несколько кандидатов. Среди них министры инфраструктуры Александр Кубаков и стратегических отраслей Александр Камышин.
Отмечается, что Резников может стать послом Украины в Великобритании.
В интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда признал неспособность украинской армии провести успешное контрнаступление. Он указал не нехватку у Киева оружия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru