СМИ: Зеленский собрался отправить в отставку министра обороны Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский ищет замену министру обороны Алексею Резникову, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источник.

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По информации издания, на должность Резникова претендуют несколько кандидатов. Среди них министры инфраструктуры Александр Кубаков и стратегических отраслей Александр Камышин.

Отмечается, что Резников может стать послом Украины в Великобритании.

В интервью газете The Washington Post президент Польши Анджей Дуда признал неспособность украинской армии провести успешное контрнаступление. Он указал не нехватку у Киева оружия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийУкраина

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