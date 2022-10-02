Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен

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В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике

Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года

Папа Римский обратился к Путину и Зеленскому с призывом прекратить конфликт

Новые субъекты присоединятся к России в границах на день их образования

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Ранее в Telegram-канале Минобороны России сообщили , что более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены на Краснолиманском направлении. Это стало результатом работы Военно-космических сил РФ

«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью», - цитирует его ТАСС.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о полной зачистке Красного Лимана Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

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