Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен
2 октября 202217:01
Глава Украины Владимир Зеленский заявил о полной зачистке Красного Лимана Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы государства.
«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью», - цитирует его ТАСС.
Ранее в Telegram-канале Минобороны России сообщили, что более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены на Краснолиманском направлении. Это стало результатом работы Военно-космических сил РФ
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2 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru