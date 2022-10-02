Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о полной зачистке Красного Лимана Его видеообращение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Красная линия. Лиман придется возвращать Донбассу

«По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью», - цитирует его ТАСС.

Ранее в Telegram-канале Минобороны России сообщили, что более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены на Краснолиманском направлении. Это стало результатом работы Военно-космических сил РФ

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссияУкраинаВладимир Зеленский
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