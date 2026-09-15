В Румынии заявили о массовом банкротстве при закрытии НПЗ «Лукойла»

Около 460 румынских компаний могут столкнуться с банкротством из-за продолжающейся блокировки нефтеперерабатывающего завода Petrotel, принадлежащего «Лукойлу». Соответствующее предупреждение в интервью изданию DCBusiness озвучил глава Национальной профсоюзной конфедерации Cartel Alfa Богдан Хоссу, передает RT.

По словам профсоюзного лидера, предприятия, оказывающие различные услуги НПЗ, находятся на грани коллапса и скоро будут вынуждены закрыться. Хоссу подчеркнул, что под угрозой увольнения оказались около 8 тысяч сотрудников.

В Румынии признали, что Россия не планирует напасть на НАТО

Кроме того, остановка производства создаст серьезные проблемы для транспортной отрасли и сельского хозяйства Румынии, поскольку завод занимает значительную долю на национальном рынке дизельного топлива.

НПЗ в городе Плоешти был остановлен на плановый ремонт еще в октябре 2025 года, однако из-за введенных США санкций так и не смог полноценно возобновить работу. На фоне накопившихся долгов, превышающих 400 миллионов евро, румынский суд 1 сентября удовлетворил заявление компании и запустил официальную процедуру банкротства предприятия.

Ранее власти страны уже выражали обеспокоенность сложившейся ситуацией. Министр энергетики Румынии Богдан Иван направил руководству государства письмо с предложением официально объявить энергетический кризис и принудительно возобновить работу активов российской компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ЕвропаЛукойлРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры