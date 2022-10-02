Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении

Сообщается также, что число раненых националистов составило 320 человек, кроме того, были уничтожены 10 танков и 25 машин боевой пехоты ВСУ в районе Ямполовки, пишет Газета.ru.

Накануне Минобороны РФ объявили об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения.

