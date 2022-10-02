Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении
2 октября 202216:30
Более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены на Краснолиманском направлении. Это стало результатом работы Военно-космических сил РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Сообщается также, что число раненых националистов составило 320 человек, кроме того, были уничтожены 10 танков и 25 машин боевой пехоты ВСУ в районе Ямполовки, пишет Газета.ru.
Накануне Минобороны РФ объявили об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+30 085 / сут.
Умерли
387 тыс.+96 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+46 992 / сут.
- Зеленский: Красный Лиман полностью зачищен
- Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года
- Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении
- В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике
- Путин внес в Госдуму законопроекты о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья в РФ
- Красная линия. Лиман придется возвращать Донбассу
- КС обнародовал подробности присоединения четырех регионов к России
- Посла России Сергея Разова вызвали в МИД Италии
- КС одобрил принятие ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
- Бить не будем? В России высказались о ядерном ударе по Украина
2 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru