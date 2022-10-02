Минобороны РФ: ВСУ понесли потери на Краснолиманском направлении

Более 200 военных Вооруженных сил Украины уничтожены на Краснолиманском направлении. Это стало результатом работы Военно-космических сил РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Красная линия. Лиман придется возвращать

Сообщается также, что число раненых националистов составило 320 человек, кроме того, были уничтожены 10 танков и 25 машин боевой пехоты ВСУ в районе Ямполовки, пишет Газета.ru.

Накануне Минобороны РФ объявили об отводе союзных войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияПогибшиеРоссияМинобороныМинобороны РФ
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