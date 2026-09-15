ИИ оценил риск космической эскалации в 80% в ближайшие годы

При этом шанс намеренного кинетического уничтожения спутника с образованием обломков составляет всего 5-7%, а вероятность применения ядерного оружия за пределами Земли не превышает 1%.

Наиболее вероятным сценарием ИИ считает не полномасштабную войну, а открытое соперничество ведущих держав за доминирование на орбите. Страны продолжат быстро наращивать военный потенциал и создавать спутников-телохранителей без перехода к тотальному уничтожению космических группировок.

Поводом для анализа стало недавнее заявление министра ВВС США Троя Мейнка о наличии у Пентагона орбитальных систем контроля. По его словам, новое вооружение защитит объединенные силы от враждебных противников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

