ИИ оценил риск космической эскалации в 80% в ближайшие годы

Вероятность резкой эскалации гонки космических вооружений в ближайшие 2-3 года достигает 80%. Соответствующую сценарную оценку искусственный интеллект составил для Life.ru после публичного признания США о наличии на орбите специализированных средств контроля.

Под эскалацией понимается ускоренное развертывание противоспутниковых комплексов и маневрирующих аппаратов. Риск обратимого воздействия на чужие аппараты, включая глушение сенсоров и кибератаки, нейросеть оценила в 35-40%.

Ударные спутники: Кому угрожает американское космическое оружие

При этом шанс намеренного кинетического уничтожения спутника с образованием обломков составляет всего 5-7%, а вероятность применения ядерного оружия за пределами Земли не превышает 1%.

Наиболее вероятным сценарием ИИ считает не полномасштабную войну, а открытое соперничество ведущих держав за доминирование на орбите. Страны продолжат быстро наращивать военный потенциал и создавать спутников-телохранителей без перехода к тотальному уничтожению космических группировок.

Поводом для анализа стало недавнее заявление министра ВВС США Троя Мейнка о наличии у Пентагона орбитальных систем контроля. По его словам, новое вооружение защитит объединенные силы от враждебных противников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma\TASS
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