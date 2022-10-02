Красная линия. Лиман придется возвращать Донбассу

Позицию Кадырова сразу поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, который рассказал, что создал ЧВК «Вагнер». Его точку зрения опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина»

«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», - говорится в публикации.

А потом и депутат Госдумы, экс-командующий 58 армией, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также высказался нелицеприятно в адрес российского командования. Его мнение опубликовал Telegram-канал «МИГ».

«Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз. Мы не знали количество сил и средств, которые наступали на Лиман? Если не знали, то где была разведка? Там идеально работала 144-я дивизия, отлично работала армейская авиация, артиллерия вообще не прекращала работать», - заявил парламентарий.

Дискуссия о причинах отвода российских частей из Красного Лимана продолжилась и в воскресенье. Военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, как отходили части союзников из Красного Лимана, и согласился с политиками в оценке ситуации. В том, что военные оставили город, виноваты не те, кто находился на рубеже.