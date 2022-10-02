Красная линия. Лиман придется возвращать Донбассу
Российские политики и военные раскритиковали действия командования, приказавшего оставить Красный Лиман в ДНР, чтобы избежать окружения.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин, который руководил действиями российских военных на участке Красного Лимана, виновен в сдаче городе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале 1 октября. По словам Кадырова, на всех рубежах Лиманского направления военные не были обеспечены «необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов». За потерю Лимана Кадыров предложил разжаловать Лапина до рядового, лишит наград и отправить на передовую» «смывать кровью свой позор» с автоматом в руках.
Позицию Кадырова сразу поддержал бизнесмен Евгений Пригожин, который рассказал, что создал ЧВК «Вагнер». Его точку зрения опубликовал Telegram-канал «Кепка Пригожина»
«Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт», - говорится в публикации.
А потом и депутат Госдумы, экс-командующий 58 армией, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев также высказался нелицеприятно в адрес российского командования. Его мнение опубликовал Telegram-канал «МИГ».
«Проблема в повальном вранье, докладе хорошей обстановки. Эта система идёт сверху вниз. Мы не знали количество сил и средств, которые наступали на Лиман? Если не знали, то где была разведка? Там идеально работала 144-я дивизия, отлично работала армейская авиация, артиллерия вообще не прекращала работать», - заявил парламентарий.
Дискуссия о причинах отвода российских частей из Красного Лимана продолжилась и в воскресенье. Военный репортер ВГТРК на Украине Евгений Поддубный в своем Telegram-канале рассказал, как отходили части союзников из Красного Лимана, и согласился с политиками в оценке ситуации. В том, что военные оставили город, виноваты не те, кто находился на рубеже.
«Одно из подразделений, которое только что с боем вышло из Красного Лимана, прорываясь через Торское в Кременную. Нам пришлось оставить этот город, чтобы большая группировка не попала в окружение», - написал военкор.
Бойцы признавались, что готовы были стоять до последнего и назвали причины отхода.
«Да все, как всегда… Связи между разными соединениями толком нет. Что у соседей происходит, никто понять не может. Пока допросишься работы артиллерии по нашим целям через многоступенчатую систему докладов, целей уже и след простыл», - приводит Поддубный слова военных.
Также в числе неудач он назвал нехватку сил, ошибки отдельных военных чиновников в организации обороны, и уход контрактников с поля боя, оставление стратегически важных позиций, поздно подошедшие резервы, нехватку современных средств разведки.
«Но в последнюю очередь надо искать виновников среди тех, кто несколько последних недель героически держал оборону в Красном Лимане и окрестных населенных пунктах. Бился насмерть и не отступал, до последнего», - заявил Евгений Поддубный.
По данным СМИ, стало известно, что со стороны ВСУ при наступлении на Красный Лиман участвовали иностранные наемники из нескольких ЧВК. По информации avia.pro, численность иностранных бойцов могла составить около 500 человек.
«По предварительным сведениям, речь идет о части тех наемников, которые ранее были замечены в Купянске, Балаклее и Изюме, причем, что весьма примечательно. Среди последних есть как вольнонаемные граждане других государств, так и достаточно известные иностранные ЧВК, в частности, на текущий момент известно о том, что в атаке на Лиман принимали участие американская ЧВК “Academi” и румынская ЧВК “Black Wolf”, являющиеся одними из самых известных частных военных компаний в мире», — сообщается в публикации портала.
Возвращение Красного Лимана, занятого ВСУ, должно стать для Минобороны РФ одной из главных целей в ближайшие дни с учетом того, что уже подписан договор о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России. Если город не перейдет под влияние ВС РФ до подписания президентом страны Владимиром Путиным указа о присоединении ДНР, это окажется первым фактом нарушения территориальной целостности России, начиная с 1941 года. Со всеми вытекающими последствиями.
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