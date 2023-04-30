Зеленский: Контрнаступление начнется без западной авиации

Украинские войска начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления авиации Запада, сообщил Klymenko Time глава государства Владимир Зеленский.

Зеленский анонсировал контрнаступление Украины на Крым

По его словам, наличие иностранных самолетов существенно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы контратаку со стороны Украины.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры