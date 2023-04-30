Зеленский: Контрнаступление начнется без западной авиации

По его словам, наличие иностранных самолетов существенно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы контратаку со стороны Украины.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели.

