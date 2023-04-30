Зеленский: Контрнаступление начнется без западной авиации
30 апреля 202302:01
Украинские войска начнут контрнаступление, не дожидаясь поступления авиации Запада, сообщил Klymenko Time глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, наличие иностранных самолетов существенно помогло бы в боевых действиях, однако ожидание поставок сильно задержало бы контратаку со стороны Украины.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ абсолютно точно начнётся в ближайшие две недели.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru