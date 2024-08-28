Зеленский: Конфликт на Украине завершится переговорами

По его словам, для диалога надо иметь сильные позиции.

Ранее Зеленский заявил, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом РФ будет Владимир Путин. По его словам, если Украина хочет закончить конфликт и для этого есть все силы, то нужно разговаривать с «теми, кто в России все решает», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

