Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

Тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность переговоров

Как отметил представитель Кремля, никаких переговоров «не было», эта тема «изрядно потеряла свою актуальность». Кроме того, Песков подчеркнул, что не все сообщения о контактах российской и украинской сторон правдивы.

Между тем экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, а любые соглашения с украинскими властями станут повторением ошибок окончания первой войны в Чечне, пишет RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры