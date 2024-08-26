Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла свою актуальность

Как отметил представитель Кремля, никаких переговоров «не было», эта тема «изрядно потеряла свою актуальность». Кроме того, Песков подчеркнул, что не все сообщения о контактах российской и украинской сторон правдивы.

Между тем экс-премьер России Сергей Степашин заявил, что переговоры с Киевом невозможны, а любые соглашения с украинскими властями станут повторением ошибок окончания первой войны в Чечне, пишет RT.

