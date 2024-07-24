Зеленский: Конфликт на Украине необходимо завершить как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил прибывшему в Киев государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину, что понимает необходимость завершения конфликта как можно скорее.

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Видео опубликовано в Telegram главы государства. Зеленский охарактеризовал визит Паролина как «сильный сигнал со стороны Ватикана».

Ранее президент Украины не исключил переговоры с президентом РФ Путиным, несмотря на их законодательный запрет. Он отметил, что потери ВСУ с каждым днем растут все больше, а мэр Киева Кличко допустил проведение референдума для достижения мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
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