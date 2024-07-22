Песков: Слова Зеленского о переговорах лучше, чем отказ от них

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией лучше, чем отказ от них. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Он отметил, что разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении «воевать до последнего украинца». По словам Пескова, нужно дождаться конкретных действий, если они последуют.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью радиовещательной корпорации ВВС, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом РФ будет Владимир Путин. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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