Песков: Слова Зеленского о переговорах лучше, чем отказ от них

Он отметил, что разговор в той или иной тональности о диалоге гораздо лучше, чем разговоры о намерении «воевать до последнего украинца». По словам Пескова, нужно дождаться конкретных действий, если они последуют.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью радиовещательной корпорации ВВС, что Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом РФ будет Владимир Путин. Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них, передает «Радиоточка НСН».

