«Дорого и страшно»: Названы причины, по которым Запад не поставляет Киеву F-16
Запад ведет разговоры об обучении украинских пилотов управлению F-16 только для того, чтобы держать в тонусе Россию, отметил в эфире НСН полковник Павел Калмыков.
Запад не собирается поставлять Киеву истребители F-16, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, чтобы освоить управление этими истребителями, требуется минимум пять лет, а у Запада и Украины нет этого времени.
Накануне глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Он также признал, что украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться. Павел Калмыков отметил, что без авиации невозможно провести успешное наступление.
«Техника дорогая. Для того, чтобы ее освоить, нужно лет пять минимум. F-16 – это высокотехнологичная машина. Помимо техники пилотирования там масса электроники напичкана, которую тоже нужно изучить и уметь применять. Думаю, что у Запада и Украины нет этого времени. Все разговоры про обучение украинских пилотов идут только для того, чтобы держать в тонусе Россию и весь остальной мир. Наступать, не имея в своем арсенале авиации, абсолютно неэффективно. Господство в воздухе – это одна из составляющих, если не главная компонента победы в конфликте и в наступлении. Без самолетов Украине делать нечего», - сказал Калмыков.
Также полковник высказал еще одну точку зрения относительно того, почему Украина не получит истребители. По словам Калмыкова, НАТО боится и не хочет прямого конфликта с Россией.
«Запад осторожничает с поставкой авиации. Это страх: президент (РФ Владимир Путин – ред. НСН) говорил о том, что в таком случае будут нанесены удары по аэродромам, с которых будут вылеты F-16. Вылетать они будут из Польши и Румынии, а это страны-члены НАТО. Поэтому есть прямой риск военного столкновения России и блока НАТО», - резюмировал Калмыков.
Ранее Владимир Путин завил, что если поставляемые Киеву истребители F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать. Он отмечал, что это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, сообщает «Радиоточка НСН».
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