«Дорого и страшно»: Названы причины, по которым Запад не поставляет Киеву F-16

Запад ведет разговоры об обучении украинских пилотов управлению F-16 только для того, чтобы держать в тонусе Россию, отметил в эфире НСН полковник Павел Калмыков.

Запад не собирается поставлять Киеву истребители F-16, заявил эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН. По его словам, чтобы освоить управление этими истребителями, требуется минимум пять лет, а у Запада и Украины нет этого времени.

Накануне глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью радиостанции LBC заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения контрнаступления. Он также признал, что украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться. Павел Калмыков отметил, что без авиации невозможно провести успешное наступление.

На Украине ждут поставку истребителей F-16 в течение двух месяцев

«Техника дорогая. Для того, чтобы ее освоить, нужно лет пять минимум. F-16 – это высокотехнологичная машина. Помимо техники пилотирования там масса электроники напичкана, которую тоже нужно изучить и уметь применять. Думаю, что у Запада и Украины нет этого времени. Все разговоры про обучение украинских пилотов идут только для того, чтобы держать в тонусе Россию и весь остальной мир. Наступать, не имея в своем арсенале авиации, абсолютно неэффективно. Господство в воздухе – это одна из составляющих, если не главная компонента победы в конфликте и в наступлении. Без самолетов Украине делать нечего», - сказал Калмыков.

Также полковник высказал еще одну точку зрения относительно того, почему Украина не получит истребители. По словам Калмыкова, НАТО боится и не хочет прямого конфликта с Россией.

«Запад осторожничает с поставкой авиации. Это страх: президент (РФ Владимир Путин – ред. НСН) говорил о том, что в таком случае будут нанесены удары по аэродромам, с которых будут вылеты F-16. Вылетать они будут из Польши и Румынии, а это страны-члены НАТО. Поэтому есть прямой риск военного столкновения России и блока НАТО», - резюмировал Калмыков.

Ранее Владимир Путин завил, что если поставляемые Киеву истребители F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать. Он отмечал, что это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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