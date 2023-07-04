«Дорого и страшно»: Названы причины, по которым Запад не поставляет Киеву F-16

«Техника дорогая. Для того, чтобы ее освоить, нужно лет пять минимум. F-16 – это высокотехнологичная машина. Помимо техники пилотирования там масса электроники напичкана, которую тоже нужно изучить и уметь применять. Думаю, что у Запада и Украины нет этого времени. Все разговоры про обучение украинских пилотов идут только для того, чтобы держать в тонусе Россию и весь остальной мир. Наступать, не имея в своем арсенале авиации, абсолютно неэффективно. Господство в воздухе – это одна из составляющих, если не главная компонента победы в конфликте и в наступлении. Без самолетов Украине делать нечего», - сказал Калмыков.

Также полковник высказал еще одну точку зрения относительно того, почему Украина не получит истребители. По словам Калмыкова, НАТО боится и не хочет прямого конфликта с Россией.

«Запад осторожничает с поставкой авиации. Это страх: президент (РФ Владимир Путин – ред. НСН) говорил о том, что в таком случае будут нанесены удары по аэродромам, с которых будут вылеты F-16. Вылетать они будут из Польши и Румынии, а это страны-члены НАТО. Поэтому есть прямой риск военного столкновения России и блока НАТО», - резюмировал Калмыков.

Ранее Владимир Путин завил, что если поставляемые Киеву истребители F-16 будут располагаться на авиабазах за границей Украины и использоваться в боевых действиях, то Москва должна подумать над тем, как и где их поражать. Он отмечал, что это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в вооруженный конфликт, сообщает «Радиоточка НСН».

