Зеленский: Киев не признает факт потери Часова Яра в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram, что Киев отказывается признавать факт потери города Часов Яр в ДНР.

В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре

Он назвал это российской дезинформацией. «Украинские подразделения защищают наши позиции», — отметил глава государства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр. Контроль над населенным пунктом установили в результате наступательных действий «Южной» группировки войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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