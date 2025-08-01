Зеленский: Киев не признает факт потери Часова Яра в ДНР
1 августа 202503:01
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram, что Киев отказывается признавать факт потери города Часов Яр в ДНР.
Он назвал это российской дезинформацией. «Украинские подразделения защищают наши позиции», — отметил глава государства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр. Контроль над населенным пунктом установили в результате наступательных действий «Южной» группировки войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru