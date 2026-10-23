Центробанк РФ решил сохранить ключевую ставку на уровне 14%

Решение принято Советом директоров регулятора на прошедшем 23 октября заседании. Было отмечено, что текущее ценовое давление сохраняется повышенным. При этом инфляционные ожидания остаются высокими, что препятствуют замедлению инфляции.

«С учетом динамики инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении не изменилась», - говорится в заявлении Центробанка.

Следующее заседание по ключевой ставке состоится 18 декабря.

Ранее экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов заявил «Радиоточке НСН», что рассчитывать на серьезное снижение ключевой ставки до конца года вряд ли стоит.