В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре
31 июля 202518:17
Вооружённые силы Украины (ВСУ) в боях за Часов Яр потеряли около 7,5 тысяч военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что также украинская армия потеряла 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий полевой артиллерии и миномётов.
Ранее в Минобороны заявил, что Часов Яр был взят под контроль благодаря наступательным действиям «Южной» группировки войск.
С освобождением населённого пункта российских военнослужащих поздравил глава военного министерства Андрей Белоусов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru