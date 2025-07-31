В Минобороны РФ рассказали о потерях Украины в Часовом Яре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в боях за Часов Яр потеряли около 7,5 тысяч военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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В ведомстве указали, что также украинская армия потеряла 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Ранее в Минобороны заявил, что Часов Яр был взят под контроль благодаря наступательным действиям «Южной» группировки войск.

С освобождением населённого пункта российских военнослужащих поздравил глава военного министерства Андрей Белоусов, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Минобороны РФ
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