Зеленский: Киев массово атаковали дроны
29 мая 202300:02
Киев подвергся самой массированной атаке с начала проведения специальной военной операции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
По его словам, на город отправили 54 дрона. Отмечается, что попадания зафиксированы также в Житомирской области.
Как стало известно ранее, сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве в течение пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский: Киев массово атаковали дроны
- Путин поздравил Эрдогана с переизбранием
- СМИ: приквел «Игры престолов» продлится не менее четырех сезонов
- Белоруссия прикрыла ряд дорог на границе с Россией
- Экс-советник Пентагона заявил об истощении военных запасов США
- Власти Бердянска сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ
- Эрдоган объявил себя победителем президентских выборов
- В Курской области в результате обстрела ВСУ пострадал один человек
- ЦИК Турции: Эрдоган набирает 54% голосов
- СМИ: ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью дрона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru