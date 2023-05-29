Зеленский: Киев массово атаковали дроны

По его словам, на город отправили 54 дрона. Отмечается, что попадания зафиксированы также в Житомирской области.

Как стало известно ранее, сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве в течение пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

