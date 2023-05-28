Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве
28 мая 202317:59
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ночную вибрацию в украинской столице. Его слова приводят местные СМИ.
Причиной Кличко назвал транспортировку оружия к линии фронта.
«Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим», - объяснил он.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая столица подвергалась самой массированной атаке дронов. Сигнал воздушной тревоги звучал в течение пяти часов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru