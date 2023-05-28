Кличко назвал причину ночной вибрации в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ночную вибрацию в украинской столице. Его слова приводят местные СМИ.

СМИ: на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Причиной Кличко назвал транспортировку оружия к линии фронта.

«Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим», - объяснил он.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в ночь на 28 мая столица подвергалась самой массированной атаке дронов. Сигнал воздушной тревоги звучал в течение пяти часов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:ОружиеКиевВиталий Кличко

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