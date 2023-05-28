В Киеве рассказали о мощной атаке дронов

Сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве в течение пяти часов. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По официальным данным, из-за падения обломков зафиксированы разрушения в разных районах города. Власти уточняют данные о пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве в результате серии взрывов разрушен склад в Голосеевском районе. Огонь охватил 700 квадратных метров, пишет Газета.ru.

В Соломенском районе также произошли возгорание и взрывы. Кличко заявил о вероятности падения обломков БПЛА.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западные страны предоставить Киеву еще три тысячи ударных дронов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».



