В Киеве рассказали о мощной атаке дронов

По словам, начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в ночь на 28 мая украинская столица подверглась самой массированной атаке дронами с начала военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.

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Сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве в течение пяти часов. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По официальным данным, из-за падения обломков зафиксированы разрушения в разных районах города. Власти уточняют данные о пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве в результате серии взрывов разрушен склад в Голосеевском районе. Огонь охватил 700 квадратных метров, пишет Газета.ru.

В Соломенском районе также произошли возгорание и взрывы. Кличко заявил о вероятности падения обломков БПЛА.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западные страны предоставить Киеву еще три тысячи ударных дронов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».

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ФОТО: РИА Новости
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