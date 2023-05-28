В Киеве рассказали о мощной атаке дронов
По словам, начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, в ночь на 28 мая украинская столица подверглась самой массированной атаке дронами с начала военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале КГВА.
Залужный исчез, у Зеленского проблемы: Россия наносит мощный удар по объектам Украины после взятия Артемовска
Сигналы воздушной тревоги звучали в Киеве в течение пяти часов. В столице Украины сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По официальным данным, из-за падения обломков зафиксированы разрушения в разных районах города. Власти уточняют данные о пострадавших.
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в Киеве в результате серии взрывов разрушен склад в Голосеевском районе. Огонь охватил 700 квадратных метров, пишет Газета.ru.
В Соломенском районе также произошли возгорание и взрывы. Кличко заявил о вероятности падения обломков БПЛА.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил западные страны предоставить Киеву еще три тысячи ударных дронов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рада».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции заявили о начале голосования на втором туре президентских выборов без происшествий
- В Киеве рассказали о мощной атаке дронов
- Экс-офицер ВМС США назвал причину долгих обсуждений контрнаступления ВСУ
- В МИД Ирана раскритиковали Зеленского после высказываний об Исламской республике
- СМИ: Саудовская Аравия может присоединиться к банку БРИКС в качестве нового члена
- В США назвали смерть россиян самой удачной тратой денег
- Минторг США: власти не будут мириться с запретом на продукцию Micron в Китае
- СМИ: на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопилось около тысячи грузовиков
- Посол РФ в Британии Келин: Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации
- Оперштаб: в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru