Зеленский: Предлагают сесть за стол переговоров с Путиным
Президент Украины признался, что политики ряда западных государства призывают его к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Зеленского, он считает это бессмысленным. Об этом глава Украины заявил французскому телеканалу LCI.
«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним (с президентом России Владимиром Путиныым - прим. НСН), но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», — заявил Зеленский.
Он также признался, что не видит предмета для переговоров, и считает их бессмысленными.
По словам Зеленского так же он относится к взаимодействию президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина и словам Макрона о сохранении канала для диалога с президентом России.
По словам украинского президента, Макрон заявляет подобное с 2019 года, поэтому Зеленский не верит, «что это приносит плоды», пишет Газета.ru.
Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов, экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер в своей статье для издания The Spectator отметил, что в конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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