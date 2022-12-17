Зеленский: Предлагают сесть за стол переговоров с Путиным

«Я знаю, что некоторые предлагают сесть за стол переговоров с ним (с президентом России Владимиром Путиныым - прим. НСН), но я не знаю, что нам обсуждать. Он хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное», — заявил Зеленский.

Он также признался, что не видит предмета для переговоров, и считает их бессмысленными.

По словам Зеленского так же он относится к взаимодействию президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина и словам Макрона о сохранении канала для диалога с президентом России.

По словам украинского президента, Макрон заявляет подобное с 2019 года, поэтому Зеленский не верит, «что это приносит плоды», пишет Газета.ru.

Ранее бывший госсекретарь Соединенных Штатов, экс-советник американского президента по нацбезопасности Генри Киссинджер в своей статье для издания The Spectator отметил, что в конфликте на Украине произошла поворотная точка, ей необходимо воспользоваться для урегулирования ситуации путем переговоров, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



