Зеленский: До мирного соглашения по Украине очень далеко

До подписания соглашения об окончании конфликта вокруг Украины еще очень далеко, сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Спикер Палаты представителей США призвал Зеленского прийти в себя

По его словам, «никто еще этого не начал». Президент также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

По словам Уолтца, администрация США сомневается в готовности Зеленского к конструктивным переговорам, способным привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры