Зеленский: До мирного соглашения по Украине очень далеко
3 марта 202503:32
До подписания соглашения об окончании конфликта вокруг Украины еще очень далеко, сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.
По его словам, «никто еще этого не начал». Президент также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
По словам Уолтца, администрация США сомневается в готовности Зеленского к конструктивным переговорам, способным привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru