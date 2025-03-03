Зеленский: До мирного соглашения по Украине очень далеко

По его словам, «никто еще этого не начал». Президент также отверг идею территориальных уступок, о необходимости которых говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

По словам Уолтца, администрация США сомневается в готовности Зеленского к конструктивным переговорам, способным привести к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

