Спикер Палаты представителей США призвал Зеленского прийти в себя
Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, сообщил NBC News спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.
По его словам, в противном случае Украину должен будет возглавить другой человек. «Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться», — указал он. Джонсон отметил, что всем сторонам конфликта необходимо собраться и Зеленский в этом вопросе должен «делать то, что необходимо».
Ранее стало известно, что Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru