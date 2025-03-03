Спикер Палаты представителей США призвал Зеленского прийти в себя

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, сообщил NBC News спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

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По его словам, в противном случае Украину должен будет возглавить другой человек. «Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться», — указал он. Джонсон отметил, что всем сторонам конфликта необходимо собраться и Зеленский в этом вопросе должен «делать то, что необходимо».

Ранее стало известно, что Зеленский совершил три ошибки, спровоцировавшие скандал в Белом доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский

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