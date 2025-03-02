Администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине

«Нам не было ясно, что президент (Зеленский) готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны», - сообщил он в интервью телеканалу CNN.

Уолтц заявил, что после скандала в Белом доме американские власти сомневаются в возможности усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.

По его мнению, от украинской стороны не удается получить четких ответов, однако ясно, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. При этом представитель США отметил, что американская администрация рассчитывает также на определенные компромиссы со стороны России.

Кроме того, Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность членства Украины в НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после публичной перепалки на переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

