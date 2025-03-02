Администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине
Администрация президента США Дональда Трампа сомневается в готовности Владимира Зеленского завершить конфликт на Украине. Об этом заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Нам не было ясно, что президент (Зеленский) готов вести переговоры и действовать добросовестно в целях прекращения этой войны», - сообщил он в интервью телеканалу CNN.
Уолтц заявил, что после скандала в Белом доме американские власти сомневаются в возможности усадить обе стороны конфликта за стол переговоров.
По его мнению, от украинской стороны не удается получить четких ответов, однако ясно, что Киеву придется пойти на территориальные уступки. При этом представитель США отметил, что американская администрация рассчитывает также на определенные компромиссы со стороны России.
Кроме того, Уолтц подчеркнул, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность членства Украины в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп съел обед украинского лидера Владимира Зеленского после публичной перепалки на переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Администрация Трампа сомневается в готовности Зеленского завершить конфликт на Украине
- В результате стрельбы в ТЦ в Подмосковье пострадали четыре человека
- Трамп объявил о создании стратегического резерва криптовалют США
- Toyota провела секретные переговоры с бывшими российскими автодилерами
- Стрелявший в ТЦ в Подмосковье распылил газовый баллон в сторону охранников
- Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в подмосковном ТЦ
- Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в ТЦ в Мытищах
- Модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил успешную посадку на Луне
- СМИ: Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах
- Хейтеры Илона Маска разгромили шоурум Tesla в Нью-Йорке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru