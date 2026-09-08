Военкор Котенок: Два Су-35С столкнулись в небе в Курской области

В небе в Курской области столкнулись два российских истребителя Су-35С, сообщает «Лента.ру».

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«Поступают сообщения о столкновении двух Су-35С в небе над Курской областью», - заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber также сообщил о столкновении военных самолетов. По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», один из пилотов Су-35С погиб, второй катапультировался, но получил травмы.

Позже в интернете появился снимок одного из двух разбившихся Су-35С. Причина столкновения неизвестна.

Ранее штурмовик Су-25 потерпел крушение в Приморье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба госкорпорации "Ростех"
ТЕГИ:Российская АрмияИстребителиСу-35

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