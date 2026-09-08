Латвия хочет полностью запретить автобусные перевозки в РФ и Белоруссию

Из них следует, что предусматривается полное прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных международных пассажирских перевозках, а также транзит через территорию Латвии в эти страны.

Сегодня в соответствии с международным соглашением между Латвией и Россией действует только один регулярный автобусный маршрут. Срок действия разрешения на его выполнение истекает 9 января 2027 года, после чего его продление не предусмотрено.

Ранее Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

