Латвия хочет полностью запретить автобусные перевозки в РФ и Белоруссию

Министерство транспорта Латвии подготовило проект поправок к закону об автоперевозках, сказано на сайте ведомства.

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Из них следует, что предусматривается полное прекращение пассажирских автобусных перевозок в Россию и Белоруссию. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных международных пассажирских перевозках, а также транзит через территорию Латвии в эти страны.

Сегодня в соответствии с международным соглашением между Латвией и Россией действует только один регулярный автобусный маршрут. Срок действия разрешения на его выполнение истекает 9 января 2027 года, после чего его продление не предусмотрено.

Ранее Латвия закрыла рынок для российских книг, одежды и игрушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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