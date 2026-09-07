Маркетплейсы планируют открыть расширенные ПВЗ и мини-хабы в ТЦ

Расширенные пункты выдачи заказов (ПВЗ) и мини-склады маркетплейсов могут появиться на свободных площадях российских торговых центров. По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, соответствующую инициативу направят в Минпромторг, сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, предложение предусматривает распределение логистической инфраструктуры на базе ТЦ с открытием расширенных форматов ПВЗ вплоть до городских хабов. Инициативу уже вынесли на обсуждение рабочей группы при Минпромторге, где она прорабатывается совместно с представителями крупнейших маркетплейсов.