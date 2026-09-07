Маркетплейсы планируют открыть расширенные ПВЗ и мини-хабы в ТЦ

Расширенные пункты выдачи заказов (ПВЗ) и мини-склады маркетплейсов могут появиться на свободных площадях российских торговых центров. По словам сопредседателя Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павла Люлина, соответствующую инициативу направят в Минпромторг, сообщает агентство «Прайм».

По словам эксперта, предложение предусматривает распределение логистической инфраструктуры на базе ТЦ с открытием расширенных форматов ПВЗ вплоть до городских хабов. Инициативу уже вынесли на обсуждение рабочей группы при Минпромторге, где она прорабатывается совместно с представителями крупнейших маркетплейсов.

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Люлин уточнил, что в торговых центрах предлагается размещать микро-хабы площадью 150-300 квадратных метров, районные логистические хабы на 300-700 «квадратов», мини-фулфилмент на 700-1,5 тысячи квадратных метров и городские резервные склады до 5 тысяч «квадратов».

Он также подчеркнул, что около 70% торговых центров в стране для привлечения клиентов готовы разместить расширенные пункты выдачи заказов товаров с витрин известных маркетплейсов.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров в интервью НСН ранее рассказал, что к концу года ТЦ ждут падение посещаемости в среднем на 10% и больше.

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ФОТО: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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