Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ
Вооруженные силы России продолжают сжимать кольцо окружения, в которое попали Вооруженные силы Украины в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Окружены около 1,7 тысячи украинских военных, находящиеся в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черный. За сутки потери противника составили до 40 человек. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, два пикапа и три квадроцикла.
В Минобороны отметили, что военнослужащие Украины не предприняли попыток прорыва из окружения.
Ранее стало известно, что разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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