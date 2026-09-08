Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ

Окружены около 1,7 тысячи украинских военных, находящиеся в районах населенных пунктов Варваровка, Малая Волчья, Нефедовка и Черный. За сутки потери противника составили до 40 человек. ВСУ потеряли боевую бронированную машину, два пикапа и три квадроцикла.

В Минобороны отметили, что военнослужащие Украины не предприняли попыток прорыва из окружения.

Ранее стало известно, что разрушение логистики ВСУ позволило освободить Куртовку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

