Генерал ВСУ Шведюк остался без наследства в России
Генерал Вооруженных сил Украины Владимир Шведюк остался без наследства в России, сообщает Telegram-канал Mash.
Его мать оформила квартиру площадью 64 кв. метра на племянницу военного из-за того, что тот не приезжает в гости. Недвижимость находится в высотке на улице Яблочкова на северо-востоке Москвы. 84-летняя Нина Корнеева оформила жильё на племянницу, которая ухаживает за женщиной вместе с сестрой Владимира. После тяжёлой болезни женщина практически потеряла способность ходить. По словам соседей, её состояние заметно ухудшилось после смерти мужа.
57-летний Шведюк в 2014 году отказался от российского паспорта. В 2016 году он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в ЛНР, в том числе в районе Артёмовска. В 2022–2023 годах командовал штабом группировки Объединённых сил «Лиман», а в 2024-м возглавил оперативное командование «Запад».
Ранее стало известно, что состояние Станислава Сырского, 87‑летнего отца экс‑главкома ВСУ Александра Сырского, стало хуже: медики думают о том, чтобы перевести пациента на искусственную вентиляцию лёгких, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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