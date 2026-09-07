СМИ: Блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке

По словам самого блогера, первоначально белый Volkswagen столкнулся с другим автомобилем, который после удара врезался в кроссовер BMW X6. Всего в происшествии оказались задействованы четыре транспортных средства, при этом предварительно никто не получил травм.

У автомобиля Столярова поврежден бампер, тогда как несколько других машин получили серьезные деформации кузова. Из-за столкновения часть дорожного полотна на Рублевском шоссе в настоящее время перекрыта для движения.

Ранее в Москве в ДТП попал автомобиль главы ЛДПР Леонида Слуцкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

