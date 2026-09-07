СМИ: Блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке
Блогер Алексей Столяров стал участником массового дорожно-транспортного происшествия на Рублёвке, сообщает Telegram-канал Shot. В момент аварии он находился за рулем нового BMW вместе со своей супругой чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой.
По словам самого блогера, первоначально белый Volkswagen столкнулся с другим автомобилем, который после удара врезался в кроссовер BMW X6. Всего в происшествии оказались задействованы четыре транспортных средства, при этом предварительно никто не получил травм.
У автомобиля Столярова поврежден бампер, тогда как несколько других машин получили серьезные деформации кузова. Из-за столкновения часть дорожного полотна на Рублевском шоссе в настоящее время перекрыта для движения.
Ранее в Москве в ДТП попал автомобиль главы ЛДПР Леонида Слуцкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Минобороны РФ: В Харьковской области окружены около 1,7 тыс. военных ВСУ
- Генерал ВСУ Шведюк остался без наследства в России
- Маркетплейсы планируют открыть расширенные ПВЗ и мини-хабы в ТЦ
- СМИ: Блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке
- Минобороны хочет взыскивать с осужденных военных выплату за контракт
- Ученые РАН предупредили об ударах плазменных облаков по Земле 8 и 9 сентября
- Миллиардер Крис Рокос решил променять Британию на Грецию
- Врач объяснил причину «пенсионной бессонницы» и способ ее устранения
- Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией
- На АЗС в Крыму начнут продавать бензин АИ-95 по 100 рублей