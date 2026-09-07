СМИ: Блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублёвке

Блогер Алексей Столяров стал участником массового дорожно-транспортного происшествия на Рублёвке, сообщает Telegram-канал Shot. В момент аварии он находился за рулем нового BMW вместе со своей супругой чемпионкой мира по бальным танцам Верой Бондаревой.

СМИ: Пять человек пострадали в ДТП с такси на западе Москвы

По словам самого блогера, первоначально белый Volkswagen столкнулся с другим автомобилем, который после удара врезался в кроссовер BMW X6. Всего в происшествии оказались задействованы четыре транспортных средства, при этом предварительно никто не получил травм.

У автомобиля Столярова поврежден бампер, тогда как несколько других машин получили серьезные деформации кузова. Из-за столкновения часть дорожного полотна на Рублевском шоссе в настоящее время перекрыта для движения.

Ранее в Москве в ДТП попал автомобиль главы ЛДПР Леонида Слуцкого, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:Дтп В МосквеБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры