Песков не исключил возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате
Москва не исключает возобновление переговоров по Украине в трёхстороннем формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящее время «по месту и по точным срокам» таких переговоров говорить пока преждевременно.
Как пишет RT, представитель Кремля что по итогам поездки в РФ американских переговорщиков может состояться телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится», - заключил Песков.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на встрече с американскими переговорщиками Путин подтвердил намерение продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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