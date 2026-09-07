Песков не исключил возобновление переговоров по Украине в трехстороннем формате

Он отметил, что в настоящее время «по месту и по точным срокам» таких переговоров говорить пока преждевременно.

Как пишет RT, представитель Кремля что по итогам поездки в РФ американских переговорщиков может состояться телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы будем своевременно вас информировать о том, когда состоится этот телефонный разговор и если он состоится», - заключил Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что на встрече с американскими переговорщиками Путин подтвердил намерение продолжать совместную с США работу по поиску политико-дипломатических способов выхода из конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

