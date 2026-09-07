Минобороны хочет взыскивать с осужденных военных выплату за контракт

Министерство обороны РФ разработало проект постановления, предусматривающий взыскание с военнослужащих-контрактников части федеральной единовременной выплаты в случае их осуждения во время прохождения армейской службы, передает РБК.

Согласно проекту военного ведомства, возврату подлежит пропорциональная часть денежной выплаты, если военного признали виновным в уголовном преступлении, но не приговорили к лишению свободы. Размер взыскания будет рассчитываться исходя из времени, оставшегося до окончания срока контракта.

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В пояснительной записке указано, что данная мера необходима для повышения мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства при прохождении военной службы. По действующим нормам осужденные контрактники продолжают службу, если суд не избрал им наказание в виде лишения свободы.

Документ также уточняет, что при увольнении военного раньше срока предоставленная ему выплата уже подлежит возврату пропорционально оставшемуся времени, а самовольно оставившим часть военнослужащим не выплачивается денежное довольствие.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с ВС РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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