Минобороны хочет взыскивать с осужденных военных выплату за контракт

В пояснительной записке указано, что данная мера необходима для повышения мотивации военнослужащих к соблюдению законодательства при прохождении военной службы. По действующим нормам осужденные контрактники продолжают службу, если суд не избрал им наказание в виде лишения свободы.

Документ также уточняет, что при увольнении военного раньше срока предоставленная ему выплата уже подлежит возврату пропорционально оставшемуся времени, а самовольно оставившим часть военнослужащим не выплачивается денежное довольствие.

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с ВС РФ для граждан с неснятой или непогашенной судимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

