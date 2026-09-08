Китай готовит гуманоидных роботов для участия в боевых действиях

В 2025 году на КНР пришлось 95% мировых поставок. Китайские специалисты развивают их с целью обеспечить техническое перевооружение своей экономики. При этом китайская армия занялась собственным перевооружением – подготовкой роботов-гуманоидов для участия в боевых условиях. Военные испытывают возможность их применения, приобретают самих роботов и технологии для их обучения, исследуют их взаимодействие с солдатами. Эта работа набрала обороты в 2025-2026 годах. Предпочтение уделяется восприятию роботами окружающей среды, манипуляциям и данным для обучения.

Ранее в Пекине прошла вторая в истории Олимпиада роботов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

