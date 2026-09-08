Китай готовит гуманоидных роботов для участия в боевых действиях
Китай стал мировым лидером в разработке и производстве гуманоидных роботов, сообщает Reuters.
В 2025 году на КНР пришлось 95% мировых поставок. Китайские специалисты развивают их с целью обеспечить техническое перевооружение своей экономики. При этом китайская армия занялась собственным перевооружением – подготовкой роботов-гуманоидов для участия в боевых условиях. Военные испытывают возможность их применения, приобретают самих роботов и технологии для их обучения, исследуют их взаимодействие с солдатами. Эта работа набрала обороты в 2025-2026 годах. Предпочтение уделяется восприятию роботами окружающей среды, манипуляциям и данным для обучения.
Ранее в Пекине прошла вторая в истории Олимпиада роботов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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