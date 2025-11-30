Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что в ближайшие дни могут быть согласованы меры, направленные на выработку условий достойного завершения конфликта.

СМИ: Украина не согласна с тремя условиями мирного плана США

Глава государства подчеркнул конструктивный подход США и заявил, что украинская делегация получила все необходимые инструкции для ведения переговоров.

Ранее стало известно, что 30 ноября во Флориде (США) пройдут переговоры с украинской делегацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

