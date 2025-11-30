Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта
30 ноября 202502:30
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что в ближайшие дни могут быть согласованы меры, направленные на выработку условий достойного завершения конфликта.
Глава государства подчеркнул конструктивный подход США и заявил, что украинская делегация получила все необходимые инструкции для ведения переговоров.
Ранее стало известно, что 30 ноября во Флориде (США) пройдут переговоры с украинской делегацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта
- СМИ: В США предложили Киеву просить отсрочки от пошлин вместо ракет
- СМИ: Украинский Ан-124 вывез из Израиля военную технику США
- МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам РФ 18 декабря
- СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины
- В Якутии появится Фонд кино и анимации
- Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
- Драматург и режиссер Том Стоппард умер в возрасте 88 лет
- В России учредили премию по математике имени Колмогорова
- Пользователи пожаловались на сбой в работе Алисы от «Яндекса»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru