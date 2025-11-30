СМИ: Украинский Ан-124 вывез из Израиля военную технику США
Украинский самолет Ан-124 «Руслан» совершил грузовой рейс из ОАЭ в Израиль и обратно, перевозя американскую военную технику, сообщает Kan.
На его борту находились армейские грузовики Oshkosh и другое оборудование США. После вылета из аэропорта Бен-Гурион лайнер с бортовым номером ADB355F совершил промежуточную посадку в Грузии, прежде чем вернуться в ОАЭ.
Данный полет привлекает внимание на фоне ранее занятой Израилем позиции о непоставках вооружения Киеву, чтобы не истощать собственные запасы и избежать риска попадания технологий к Ирану.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
