Драматург и режиссер Том Стоппард умер в возрасте 88 лет
Британский драматург и режиссёр Том Стоппард скончался на 89‑м году жизни, сообщает The Guardian.
Мировую известность Стоппарду принесла пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», которую он написал в 1966 году. Уже в 1967‑м постановку с успехом представили на сцене Национального театра Лондона. Творческое наследие мастера включает и другие знаковые пьесы — «Аркадия», «Берег Утопии», «Индийская тушь», «Рок‑н‑ролл», «Трудная задача» и «Леопольдштадт».
Помимо театра, Стоппард реализовал себя и в кинематографе как сценарист. Его перу принадлежат сценарии к таким фильмам, как «Империя солнца» (1987), «Русский дом» (1990), «Влюблённый Шекспир» (1998) и экранизация «Анны Карениной» (2012).
