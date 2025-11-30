СМИ: В США предложили Киеву просить отсрочки от пошлин вместо ракет

Вместо обращения за поставками высокоточного оружия, в частности ракет Tomahawk, он предложил добиваться от Вашингтона 10-летнего освобождения от таможенных пошлин. Такая мера будет иметь более значительный экономический эффект.

Данное предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация США рассматривает вариант передачи Tomahawk Киеву в качестве одной из мер безопасности после окончания боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

