СМИ: В США предложили Киеву просить отсрочки от пошлин вместо ракет

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф обратился к украинским властям с альтернативной инициативой, сообщает The Wall Street Journal.

Трамп объявил об отказе США поставлять Киеву Tomahawk

Вместо обращения за поставками высокоточного оружия, в частности ракет Tomahawk, он предложил добиваться от Вашингтона 10-летнего освобождения от таможенных пошлин. Такая мера будет иметь более значительный экономический эффект.

Данное предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что администрация США рассматривает вариант передачи Tomahawk Киеву в качестве одной из мер безопасности после окончания боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США продолжают продавать оружие НАТО для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / LUDOVIC MARIN / EPA
ТЕГИ:УкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры