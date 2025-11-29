В России учредили премию по математике имени Колмогорова

Три премии по восемь миллионов рублей каждая будут вручаться один раз в три года. Награду получат ученые, добившиеся выдающихся результатов в различных разделах математической науки. Окончательное решение о присвоении премии будет принимать правительство на основании рекомендаций специального совета.

Процедура отбора кандидатов стартует 15 декабря в год, предшествующий году вручения премии. Участники должны подать свои работы не позднее 1 апреля того года, когда планируется награждение. Торжественная церемония пройдет 1 декабря — в День математика в России.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) — выдающийся советский математик, чьи исследования заложили основы современной теории вероятностей. Его научный вклад простирается и на другие области: топологию, геометрию, математическую логику, классическую механику, теорию турбулентности и ряд иных направлений.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда.

