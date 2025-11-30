МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам РФ 18 декабря

На предстоящем саммите Европейского союза в Брюсселе, который запланирован на 18 декабря, может быть вынесено решение в отношении замороженных активов России, сообщил La Tribune Dimanche французский министр по европейским и иностранным делам Жан-Ноэль Барро.

Нечаев назвал последствия «кражи» российских активов

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что обеспечение сохранности заблокированных активов Москвы является приоритетной задачей, поскольку они представляют собой важный инструмент для определения параметров урегулирования ситуации вокруг Украины

В течение ближайших дней данный вопрос станет предметом активных обсуждений с целью подготовки итогового решения на заседании Европейского совета. Как отметил Барро, эта инициатива направлена на финансовую поддержку Киева в течение следующих двух лет.

Ответ на возможное изъятие активов РФ западными странами разработали в России, заявил ранее министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

