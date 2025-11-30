МИД Франции: ЕС может вынести решение по замороженным активам РФ 18 декабря
На предстоящем саммите Европейского союза в Брюсселе, который запланирован на 18 декабря, может быть вынесено решение в отношении замороженных активов России, сообщил La Tribune Dimanche французский министр по европейским и иностранным делам Жан-Ноэль Барро.
Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что обеспечение сохранности заблокированных активов Москвы является приоритетной задачей, поскольку они представляют собой важный инструмент для определения параметров урегулирования ситуации вокруг Украины
В течение ближайших дней данный вопрос станет предметом активных обсуждений с целью подготовки итогового решения на заседании Европейского совета. Как отметил Барро, эта инициатива направлена на финансовую поддержку Киева в течение следующих двух лет.
Ответ на возможное изъятие активов РФ западными странами разработали в России, заявил ранее министр юстиции Константин Чуйченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
