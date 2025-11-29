Пользователи пожаловались на сбой в работе Алисы от «Яндекса»

Пользователи в России столкнулись с неполадками в работе голосового помощника «Алиса» от «Яндекса».

Проблемы наблюдались в мобильном приложении, умных колонках и системах управления «умным домом». Информацию о массовых сбоях подтвердили мониторинговые сервисы Downdetector и «Сбой.рф».

Представитель «Яндекса» в комментарии для РБК пояснил, что имел место кратковременный сбой, затронувший часть пользователей. Специалисты компании оперативно устранили неполадки — сейчас сервис функционирует в обычном режиме.

Ранее масштабный сбой произошёл в наборе облачных сервисов для поддержания доступности и безопасности сайтов Cloudflare, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС
