В Якутии появится Фонд кино и анимации

Он пояснил, что Корпорация развития уже поддерживает разные направления креативных индустрий — от видеоигр до дизайна одежды, однако кино рассматривается как приоритетное направление.

Средства фонда предполагается направлять в том числе на постпродакшн и маркетинговое продвижение фильмов. Размер инвестиций в отдельный проект может варьироваться от трех до 15 миллионов рублей.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил НСН, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда.

