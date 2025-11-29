Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
Москвичи вряд ли увидят устойчивый снежный покров раньше середины декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик напомнил, что в декабре столица в среднем получает 51 миллиметр осадков в виде снега. При этом высота снежного покрова постепенно увеличивается: с 8–9 сантиметров в начале месяца до 18–19 сантиметров в его конце.
Прогноз на предстоящий декабрь обещает количество осадков близкое к многолетней норме — возможно, с небольшим дефицитом (около 10%). По словам Леуса, рассчитывать на образование устойчивого снежного покрова стоит лишь во второй декаде месяца, и даже тогда он вряд ли будет значительным.
Примечательно, что первый снег в Москве в этом году выпал только 15 ноября. В этом году он стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в Москве снег появляется в конце октября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря
- Драматург и режиссер Том Стоппард умер в возрасте 88 лет
- В России учредили премию по математике имени Колмогорова
- Пользователи пожаловались на сбой в работе Алисы от «Яндекса»
- Умерла олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Наталья Петрусева
- СМИ: На Крымском мосту разворачивают автомобили из-за новых требований
- Собчак, Гузееву и Лолиту попросили проверить на мошенничество с виллами на Бали
- Люк Бессон пообщается с российскими зрителями после спецпоказа «Пятого элемента»
- В России могут запретить игру Roblox
- Технари на вес золота: В игровой индустрии бьют тревогу из‑за нехватки специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru