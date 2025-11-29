Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

Синоптик напомнил, что в декабре столица в среднем получает 51 миллиметр осадков в виде снега. При этом высота снежного покрова постепенно увеличивается: с 8–9 сантиметров в начале месяца до 18–19 сантиметров в его конце.

Прогноз на предстоящий декабрь обещает количество осадков близкое к многолетней норме — возможно, с небольшим дефицитом (около 10%). По словам Леуса, рассчитывать на образование устойчивого снежного покрова стоит лишь во второй декаде месяца, и даже тогда он вряд ли будет значительным.

Примечательно, что первый снег в Москве в этом году выпал только 15 ноября. В этом году он стал одним из самых поздних за последние 40 лет. Обычно в Москве снег появляется в конце октября, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

