СМИ: Рубио, Уиткофф и Кушнер встретятся с делегацией Украины

По данным агентства, 30 ноября во Флориде (США) пройдут переговоры с украинской делегацией. Американскую сторону представят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Украинская делегация, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, уже направляется в США для участия в переговорах, действуя на основании секретных директив президента Владимира Зеленского.

В первой половине следующей недели спецпосланник Уиткофф и ряд представителей администрации США посетят Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет встречу с Уиткоффом в первой половине следующей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

