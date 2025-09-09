Правительство России завело канал в Мах

Правительство России начало вести свой официальный канал в национальном мессенджере Мах.

«Теперь и на площадке Mах для вас доступны самые свежие и актуальные новости о работе российского правительства», - говорится в первой публикации.

В пресс-службе кабмина отметили, что на ресурсе будут размещать новости о работе, принятых решениях и подписанных документах, рабочих поездках и мероприятиях членов правительства.

Ранее в Mах заработал канал президента Владимира Путина, напоминает RT. На него подписались уже более 150 тысяч пользователей.

