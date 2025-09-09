Правительство России завело канал в Мах
9 сентября 202511:38
Правительство России начало вести свой официальный канал в национальном мессенджере Мах.
«Теперь и на площадке Mах для вас доступны самые свежие и актуальные новости о работе российского правительства», - говорится в первой публикации.
В пресс-службе кабмина отметили, что на ресурсе будут размещать новости о работе, принятых решениях и подписанных документах, рабочих поездках и мероприятиях членов правительства.
Ранее в Mах заработал канал президента Владимира Путина, напоминает RT. На него подписались уже более 150 тысяч пользователей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков
- Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади
- Правительство России завело канал в Мах
- Генерал Бижев раскрыл, кто помогает дронам ВСУ проникать в Россию
- Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку газа «с западного направления»
- Экс-депутат Рады: Зеленский может пойти на убийство Кулебы
- В Ейске произошел пожар в зоопарке с крокодилами
- В Госдуме объяснили, как бизнес помогает повысить рождаемость
- Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина
- Рогов: В ближайшие месяцы Зеленский не пойдет на сделку с Россией
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru