Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила правила провоза ручной клади, в том числе сняв ограничения по ее весу. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Ранее Щербинский суд признал незаконными габариты ручной клади компании и обязал перевозчика увеличить нормы провоза пакетов из магазинов duty free, установив размер не менее 24х32 сантиметров.

По обновленным правилам «Победы» пассажир может выбрать для своей ручной клади вариант вещей, которые помещаются одновременно в калибратор размерами 36x30x27см. Согласно альтернативному варианту, основанному на Федеральных авиационных правилах, возможны одно место ручной клади до 15х36х30 см и рюкзак габаритами не более 12х36х30 см или дамская сумка, либо портфель с вложенными в них вещами. В любом случае пассажиры могут дополнительно бесплатно взять в салон ноутбук или планшет в мягком чехле, зонт-трость, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, букет цветов, лекарства на время полета, используемые пассажиром роллаторы, складное кресло-коляску, костыли, трости и ходунки.

Клиентам «Победы» с детьми разрешено брать питание для ребенка на борту, устройства для переноса малыша, которые размещаются на багажной полке (при перевозке ребенка без отдельного места) или на кресле (при перевозке на отдельном месте).

Кроме того, размер пакета с покупками из duty free, разрешенный к провозу сверх ручной клади, увеличили до 24х32х10 см (вместо 10х10х5 см), отмечает 360.ru. Товары должны находиться в запечатанном (опломбированном) пластиковом пакете.

