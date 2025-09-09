При этом генерал напомнил, что противник очень хорошо осведомлен о наших возможностях из-за близкого соседства.

«Нельзя забывать и то, что мы (с Украиной, прим. НСН) когда-то были единым государством, вместе учились в одних и тех же академиях. У меня с Академии Генерального штаба 40% выпускников уехали в Украину и стали высшими политическими деятелями. Многие из них служили на территории Советского Союза и знают дислокацию, возможности бригад. Все это значительно упрощает им ведение боевых действий с нами», - уточнил собеседник НСН.

Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что на Западе рассматривают возможность фактического прекращения огня на Украине за счет создания американского «воздушного щита», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

