Генерал Бижев раскрыл, кто помогает дронам ВСУ проникать в Россию
Бывшие советские офицеры на Украине и американская разведка помогают преодолевать российскую ПВО, которую потрепали реформы предыдущих лет, заявил НСН генерал-лейтенант Бижев.
Основная проблема брешей в системе противовоздушной обороны (ПВО) РФ – отсутствие единого радиолокационного поля. Об этом НСН рассказал экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объяснил военкорам, почему украинские дроны долетают до российских городов. Его слова в беседе с агентством ЕАН пересказал военкор Александр Коц. Так, одна из причин кроется в нехватке средств ПВО. Вторая причина - маршруты дронов противник прокладывает вдоль населенных пунктов, а мобильным огневым группам запрещено работать в определенной близости к городам. Бижев согласился с объяснением Белоусова.
«Министр обороны правильно заявил, что уничтожение воздушных целей над городами может привести к большему урону, чем если просто пропустить цель и сбить ее в удобном месте. Так что тут очень много нюансов. А потом не надо забывать, что действует пятая колонна, которая запускает дроны с грузовиков. Если мы хотим непробиваемый "купол", то для этого нужно вернуться к системе 1991-1992 годов. Тогда была такая система, что из 10 целей могла пролететь лишь одна, и то, если кто-то "заснул". Комар появится - мы уже замечали. Однако полностью непробиваемый "купол" создать невозможно – посмотрите на Израиль. Сейчас у нас великолепная техника, но надо завязать все в единый информационный, автоматизированный узел, учитывая малые скорости, малые отражающие поверхности и внезапные цели», - отметил он.
Также, по словам Бижева, сегодняшние «дыры» в системе ПВО можно объяснить как неверно принятыми военными решениями, так и работой американской космической разведки.
«Система ПВО должна быть глубоко эшелонированной. По классике она должна сначала обнаруживать цель за много километров, далее подключаются дальнобойные системы, потом средние, потом малой дальности, а потом уже все остальные. Но многочисленные непродуманные реформы нанесли значительный урон общей системе. Отдельные рода войск были выдернуты из системы ПВО и отданы в абсолютно другие. Основная проблема сейчас в том, что на территории РФ отсутствует сплошное радиолокационное поле. То есть космическая американская группировка может спокойно сверху наблюдать, где есть коридоры пролета и сбрасывать их нашему противнику. Соответственно маршрут полета в этих дронах выстраивается в соответствии с реальной картой радиолокационного поля», - рассказал он.
При этом генерал напомнил, что противник очень хорошо осведомлен о наших возможностях из-за близкого соседства.
«Нельзя забывать и то, что мы (с Украиной, прим. НСН) когда-то были единым государством, вместе учились в одних и тех же академиях. У меня с Академии Генерального штаба 40% выпускников уехали в Украину и стали высшими политическими деятелями. Многие из них служили на территории Советского Союза и знают дислокацию, возможности бригад. Все это значительно упрощает им ведение боевых действий с нами», - уточнил собеседник НСН.
Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман заявил, что на Западе рассматривают возможность фактического прекращения огня на Украине за счет создания американского «воздушного щита», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков
- Авиакомпания «Победа» сняла ограничения по весу для ручной клади
- Правительство России завело канал в Мах
- Генерал Бижев раскрыл, кто помогает дронам ВСУ проникать в Россию
- Венгрия подпишет долгосрочный контракт на закупку газа «с западного направления»
- Экс-депутат Рады: Зеленский может пойти на убийство Кулебы
- В Ейске произошел пожар в зоопарке с крокодилами
- В Госдуме объяснили, как бизнес помогает повысить рождаемость
- Силуанов назвал составление бюджета одной из главных задач Минфина
- Рогов: В ближайшие месяцы Зеленский не пойдет на сделку с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru