Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков

Премьер-министр Непала Шарма Оли покинул должность на фоне антиправительственных беспорядков. Об этом пишет India Today.

«Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране», - отмечает издание.

До этого премьер созвал внеочередное совещание правительства, «чтобы оценить ситуацию и найти конструктивное решение».

Ранее в Непале запретили социальные cети, не зарегистрировавшиеся в министерстве связи и информационных технологий страны. В ряде городов начались акции протеста, в основном в них участвовала молодежь. Демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков, в том числе Оли. Кроме того, протестующие ворвались в правительственный комплекс в Катманду и подожгли здание парламента. В связи с беспорядками международный аэропорт Трибхуван закрыли, все рейсы были отменены, пишет RT.

