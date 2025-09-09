Премьер Непала ушел в отставку из-за беспорядков
Премьер-министр Непала Шарма Оли покинул должность на фоне антиправительственных беспорядков. Об этом пишет India Today.
«Шарма Оли ушел в отставку со своего поста на фоне эскалации беспорядков в стране», - отмечает издание.
До этого премьер созвал внеочередное совещание правительства, «чтобы оценить ситуацию и найти конструктивное решение».
Ранее в Непале запретили социальные cети, не зарегистрировавшиеся в министерстве связи и информационных технологий страны. В ряде городов начались акции протеста, в основном в них участвовала молодежь. Демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков, в том числе Оли. Кроме того, протестующие ворвались в правительственный комплекс в Катманду и подожгли здание парламента. В связи с беспорядками международный аэропорт Трибхуван закрыли, все рейсы были отменены, пишет RT.
