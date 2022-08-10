Зеленский после взрывов в Крыму заявил о намерении вернуть полуостров

По словам Зеленского, конфликт Украины и России «начался с Крыма и должен закончиться Крымом — его освобождением». Украинский президент заявил, что РФ сделала из полуострова «одно из самых опасных мест» в Европе. Зеленский добавил, что Киев «вернется в Крым».

Накануне стало известно о серии взрывов, прогремевших на полуострове в районе поселка Новофедоровка, где расположен военный аэродром, напоминает «Свободная пресса». По данным Минобороны РФ, на объекте сдетонировали авиационные боеприпасы. В результате происшествия погиб один человек, 13 пострадали, сообщает RT.

