Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский заявил Associated Press, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта.
«Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — заявил Зеленский. По его словам, Киев находится в контакте с администрацией Трампа, однако обсуждения пока имеют обобщенный характер.
Зеленский отметил, что не считает выдвигаемую странами Запада идею отправки миротворцев на Украину достаточной гарантией безопасности.
Ранее Трамп рассказал, что ведет обсуждение с Россией о завершении украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом
- В МИД Узбекистана отреагировали на попытку Киева поссорить Москву и Ташкент
- Хинштейн заявил, что достоверной информации о количестве пострадавших в Судже нет
- СМИ: Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
- Минобороны: ВСУ ударили ракетой по интернату в Судже
- Книгу Эйнштейна с его подписью продадут на аукционе
- От крупнейшего в мире айсберга А23а откололась глыба размером 80 квадратных километров
- Гильдия авторов США будет сертифицировать книги, созданные не нейросетями
- Белый дом хочет, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы
- В Курской области без вести пропали более двух тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru