Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом

«Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — заявил Зеленский. По его словам, Киев находится в контакте с администрацией Трампа, однако обсуждения пока имеют обобщенный характер.

Зеленский отметил, что не считает выдвигаемую странами Запада идею отправки миротворцев на Украину достаточной гарантией безопасности.

Ранее Трамп рассказал, что ведет обсуждение с Россией о завершении украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

