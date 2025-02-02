Зеленский анонсировал переговоры с Россией после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил Associated Press, что после того, как он проведет встречу с лидером США Дональдом Трампом, Киеву следует перейти к переговорам с Москвой о прекращении конфликта.

Эксперты назвали возможный состав делегации РФ на переговорах по Украине

«Я хотел бы, чтобы США, Украина и россияне сели за стол переговоров», — заявил Зеленский. По его словам, Киев находится в контакте с администрацией Трампа, однако обсуждения пока имеют обобщенный характер.

Зеленский отметил, что не считает выдвигаемую странами Запада идею отправки миротворцев на Украину достаточной гарантией безопасности.

Ранее Трамп рассказал, что ведет обсуждение с Россией о завершении украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Владимир Зеленский
ТЕГИ:СпецоперацияДональд ТрампСШАРоссияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры