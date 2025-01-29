Эксперты назвали возможный состав делегации РФ на переговорах по Украине

По его мнению, в первом случае в состав российской делегации войдут глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, а также помощник президента России Юрий Ушаков.

Эксперт отметил, что состав делегации РФ на переговорах с Украиной будет отличаться, однако не исключено, что возглавит её, как и на переговорах в Стамбуле, помощник российского лидера Владимир Мединский. Кроме него, в обязательном порядке, будут представители российского военного блока, например, глава Минобороны Андрей Белоусов или замначальника Генштаба ВС РФ.

«Может быть, делегацию возглавит такая фигура, о которой мы сейчас не рассуждаем», – заключил Топорнин.

Ранее военный аналитик Вадим Мингалев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может отменить свой же запрет на переговоры с Россией, так истекли его полномочия, как главы государства, пишут «Известия».

