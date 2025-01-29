Эксперты назвали возможный состав делегации РФ на переговорах по Украине
В плане урегулирования российско-украинского конфликта существует два переговорных трека: между Россией и США, а также между Москвой и Киевом. Как сообщает «ФедералПресс», об этом заявил специалист по международным отношениям Николай Топорнин.
По его мнению, в первом случае в состав российской делегации войдут глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков, а также помощник президента России Юрий Ушаков.
Эксперт отметил, что состав делегации РФ на переговорах с Украиной будет отличаться, однако не исключено, что возглавит её, как и на переговорах в Стамбуле, помощник российского лидера Владимир Мединский. Кроме него, в обязательном порядке, будут представители российского военного блока, например, глава Минобороны Андрей Белоусов или замначальника Генштаба ВС РФ.
«Может быть, делегацию возглавит такая фигура, о которой мы сейчас не рассуждаем», – заключил Топорнин.
Ранее военный аналитик Вадим Мингалев заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не может отменить свой же запрет на переговоры с Россией, так истекли его полномочия, как главы государства, пишут «Известия».
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