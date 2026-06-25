Зеленский анонсировал операцию в Крыму для принуждения к миру

По его словам, это зависит от того, появится ли у Украины «то, о чём мы говорили с партнёрами в рамках G7». Зеленский указал, что Киев «очень рассчитывает» на утвердительный ответ и «чётко знает, о чём речь». Что именно имеется в виду, он не рассказал.

Ранее стало известно, что правительство РФ совместно с Минобороны прорабатывает дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

