Зеленский анонсировал операцию в Крыму для принуждения к миру
Украинский президент Владимир Зеленский в своем в вечернем обращении заявил, что проводимая в настоящее время операция в Крыму «чётко просчитана», а получение обещанной партнёрами на саммите G7 помощи позволит Киеву оперативно создать условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир.
По его словам, это зависит от того, появится ли у Украины «то, о чём мы говорили с партнёрами в рамках G7». Зеленский указал, что Киев «очень рассчитывает» на утвердительный ответ и «чётко знает, о чём речь». Что именно имеется в виду, он не рассказал.
Ранее стало известно, что правительство РФ совместно с Минобороны прорабатывает дополнительные меры защиты всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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